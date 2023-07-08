Hafta sonu planınızı iptal edin. Meteoroloji'den 12 il için peş peşe uyarılar geldi

Meteoroloji'nin 8 Temmuz için yayımladığı hava durumu raporunda Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Hafta sonu planınızı iptal edin. Meteoroloji'den 12 il için peş peşe uyarılar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEORILOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ İÇİN UYARDI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Yayınlanan raporda ayrıca Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SARI KODLU UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NE DEMEK?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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