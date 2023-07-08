50 derecelik cehennem sıcakları geliyor

Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Her tarafı saracak sıcaklıkların 45-50 dereceler bandına çıkması bekleniyor.

50 derecelik cehennem sıcakları geliyor

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen ve bu sene başladığı açıklanan hava olayı küresel ölçekte önemli etkiler doğurmaya çoktan başladı.

Dünyanın pek çok yerinden gelen yangın ve aşırı sıcaklık haberleri geliyor. 'El Nino'nun Türkiye'de de etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİ ÇOK ETKİLENECEK

45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.

45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da etkileneceği tahmin ediliyor.

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Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Henüz 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da ise 17,18 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık bir daha rekor kırmıştı.

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