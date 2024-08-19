Haftada veya ayda çok kilo verdiren mucizeler var mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Kilo kaybı konusunda "mucize" olarak adlandırılan yöntemler genellikle yanıltıcı olabilir ve uzun vadeli sağlık riskleri taşır.

Kilo verme süreci, birçok kişi için zorlu ve sabır gerektiren bir yolculuk olmasıyla biliniyor.

Peki, haftada veya ayda çok kilo verdiren mucizeler gerçekten var mı?

Uzmanlar, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dünyaca ünlü bir kardiyolog ve sağlık uzmanı Prof. Dr. Mehmet Öz, "Hızlı kilo verme vaat eden diyetler ve ürünler genellikle sürdürülebilir değildir ve sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sağlıklı kilo verme, dengeli beslenme ve düzenli egzersizle mümkündür" dedi.

Benzer şekilde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir beslenme ve diyetetik uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, "Hızlı kilo kaybı, kas kaybına, metabolizma yavaşlamasına ve besin eksikliklerine yol açabilir. Bu nedenle, haftada 0.5-1 kg arasında bir kilo kaybı daha sağlıklıdır" şeklinde açıkladı.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi.

2021 yılında yapılan bir çalışma, hızlı kilo kaybının uzun vadede kilo alımına ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, yavaş ve istikrarlı kilo kaybının daha sürdürülebilir ve sağlıklı olduğunu belirtiyorlar.

Bilimsel literatürde, kısa sürede çok fazla kilo vermenin genellikle sağlıksız olduğu ve bu tür kilo kaybının sürdürülebilir olmadığını gösteren pek çok araştırma bulundu.

Örneğin, Dr. Kevin Hall ve ekibi tarafından yapılan bir araştırma, hızlı kilo kaybının metabolizmayı yavaşlattığını ve uzun vadede kilo alımına yol açabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, Dr. Yoni Freedhoff ve Dr. Arya Sharma gibi obezite üzerine çalışan uzmanlar, kısa vadede büyük miktarda kilo vermenin sağlıksız olabileceğini ve genellikle kas kütlesi kaybına neden olabileceğini belirtti.

Bunun yerine, kilo kaybının haftada 0.5-1 kilogram gibi daha makul bir hızla gerçekleştirilmesi, uzun vadeli başarı ve sağlık açısından daha güvenli bir yol olarak önerildi.

Amerikan Diyetetik Derneği (Academy of Nutrition and Dietetics) de, sürdürülebilir kilo kaybı için dengeli bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve davranış değişikliği gibi kanıta dayalı yöntemlerin kullanılmasını önerildi.

Bu tür stratejiler, sadece kilo kaybını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlık ve yaşam kalitesini de artırdığı bildirildi.

'Mucize' yöntemlerden ziyade, bilimsel olarak desteklenen ve bireyin yaşam tarzına uygun, uzun vadeli çözümler tercih edilmesi önerildi.