Haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu? Bu hafta en çok Kızılcık Şerbeti mi Yalı Çapkını mı reyting aldı?

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve Gönül Dağı gibi fenomen diziler yayınlandıkları ilk günden beri reyting sıralamasında en üstte yer alıyor. Box Office Türkiye de bu hafta en çok reyting alıp izlenen dizileri paylaştı. Peki, haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu? Bu hafta en çok Kızılcık Şerbeti mi Yalı Çapkını mı reyting aldı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu? Bu hafta en çok Kızılcık Şerbeti mi Yalı Çapkını mı reyting aldı?

Her akşam farklı kanallarda pek çok dizi izleyiciyle buluşuyor. Sakla Beni, Yargı, Yalı Çapkını, Ömer gibi diziler reyting rekabetinde en üst sıralarda yer alırken sosyal medyada da adlarından sıkça söz ettiriyor. Peki, haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu? Bu hafta en çok Kızılcık Şerbeti mi Yalı Çapkını mı reyting aldı?

Box Office Türkiye haftanın en çok izlenen 10 diziyi açıkladı. Fenomen dizilerin reyting rekabeti bu hafta da sürerken Gönül Dağı ve Kızılcık Şerbeti dizisi zirve için yarıştı. İşte Prime Time’da en çok reyting alan diziler…

HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

1- Gönül Dağı

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2- Kızılcık Şerbeti

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3- Kuruluş Osman

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4- Yalı Çapkını

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5- Yargı

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6- Ömer

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7- Teşkilat

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8- Hudutsuz Sevda

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9- Yabani

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10- Sakla Beni

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