Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı

Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı
Kaynak: gazete duvar
Box Office Türkiye, yaptığı çalışmada, hafta boyunca prime time'da seyircilerle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 diziyi sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 10 - 16 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 5. bölümüyle haftanın en çok reyting alan dizisi oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler ise şöyle sıralandı,
1/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 1

1 - Bahar

(Sezon 1 - Bölüm 5) - 14,79

2/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 2

2 - Kızılcık Şerbeti

(Sezon 2 - Bölüm 55) - 10,84

3/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 3

3 - Kızıl Goncalar

(Sezon 1 - Bölüm 10) - 9,45

4/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 4

4 - İnci Taneleri

(Sezon 1 - Bölüm 8) - 9,19

5/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 5

5 - Gönül Dağı

(Sezon 4 - Bölüm 131) - 8,20

6/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 6

6 - Kuruluş Osman

(Sezon 5 - Bölüm 152) - 6,01

7/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 7

7 - Yalı Çapkını

(Sezon 2 - Bölüm 62) - 5,74

8/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 8

8 - Teşkilat

(Sezon 4 - Bölüm 99) - 5,69

9/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 9

9 - Taş Kağıt Makas

(Sezon 1 - Bölüm 3) - 5,28

10/10
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı 10

10 - Yargı

(Sezon 3 - Bölüm 86) - 4,98

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