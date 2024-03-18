Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı

Box Office Türkiye, yaptığı çalışmada, hafta boyunca prime time'da seyircilerle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 diziyi sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 10 - 16 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 5. bölümüyle haftanın en çok reyting alan dizisi oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler ise şöyle sıralandı,

1 /10 1 - Bahar (Sezon 1 - Bölüm 5) - 14,79 2 /10 2 - Kızılcık Şerbeti (Sezon 2 - Bölüm 55) - 10,84 3 /10 3 - Kızıl Goncalar (Sezon 1 - Bölüm 10) - 9,45 4 /10 4 - İnci Taneleri (Sezon 1 - Bölüm 8) - 9,19 5 /10 5 - Gönül Dağı (Sezon 4 - Bölüm 131) - 8,20 6 /10 6 - Kuruluş Osman (Sezon 5 - Bölüm 152) - 6,01 7 /10 7 - Yalı Çapkını (Sezon 2 - Bölüm 62) - 5,74 8 /10 8 - Teşkilat (Sezon 4 - Bölüm 99) - 5,69 9 /10 9 - Taş Kağıt Makas (Sezon 1 - Bölüm 3) - 5,28 10 /10 10 - Yargı (Sezon 3 - Bölüm 86) - 4,98