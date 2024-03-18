Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. O dizi zirvedeki yerini kaptırmadı
Kaynak: gazete duvar
Box Office Türkiye, yaptığı çalışmada, hafta boyunca prime time'da seyircilerle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 diziyi sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 10 - 16 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 5. bölümüyle haftanın en çok reyting alan dizisi oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler ise şöyle sıralandı,