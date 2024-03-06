Bahar dizisi bir ilki başardı. Rakip dizi yapımcıları kıskançlıktan tırnaklarını yiyor

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dün akşamki bölümüyle yine reytinglerde zirveye oturan dizi, haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Bahar dizisi, Show TV’nin vazgeçilmez dizilerinden biri haline geldi.

Dün akşamki bölümüyle izleyicileri yine kendine hayran bırakan dizi, haftanın en çok izlenenleri listesinde birinci sırada yer aldı.

Bahar dizisi, izleyicilerden tam not alırken rakip dizileri de geride bırakmayı başardı.

Dizinin başarılı performansının nedenlerini öğrenmek isteyen rakip yapımlar, Bahar dizisinin izleyiciyle nasıl bir bağlantı kurduğunu ve ilgi çekici öyküsüyle nasıl fark yarattığını incelemeye aldı.

BAHAR DİZİSİ GÜNÜN EN ÇOK İZLENENİ OLDU

MF Yapım’ın imzasını taşıyan Bahar dizisi dün akşam yine reytingleri altüst etti ve tüm kategorilerde günün en çok izleneni oldu.

RAPORLAR AÇIKLANDI

Demet Evgar’ın başrolünde olduğu “Bahar” dizisi haftanın en çok izlenen dizisi olma unvanını koruyor.

Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri’ni geride bırakan dizi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” ABC1’de 13.36 reyting ve 29.66 izlenme payı, AB grubunda 12.54 reyting 31.76 izlenme payı, Total’de ise 9.32 reyting ve 22.29 izlenme payıyla izleyici sayısını artırarak zirvede kalmayı başardı.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un yaptığı, Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin #Bahar etiketi ile 10 saat 30 dakika, #Timur etiketi 7 saat 5 dakika, #Tümör etiketi ise 4 saat 30 dakika, Seren 8 saat 15 dakika, Parla 4 saat 10 dakika, Aziz Uras 3 saat 20 dakika, Rengin 1 saat 50 dakika sosyal medyada gündem oldu.

Dizide Demet Evgar’ın yanı sıra Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan rol alıyor.