Haftasonu futbol ekranı. Kritik maçları biter bitmez yazacaklar

Süper Lig ve 1. Lig'de heyecanı Yeniçağ'da devam ediyor. İşte maçların programı...

Haftasonu futbol ekranı. Kritik maçları biter bitmez yazacaklar

CUMARTESİ:
Beşiktaş, Süper Lig'de Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Saat 19'daki maçı Gürel Yurttaş yazacak.
19'daki bir diğer maç 1. Lig'de oynanacak. Eyüpspor, Pendikspor'u ağırlayacak. Mücadeleyi Mirza Şeker değerlendirecek.
PAZAR:
1. Lig'de 13.30'da 2 maç oynanacak.
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Gürel Yurttaş maçı yazacak.
Lider Samsunspor ise Keçiörengücü'nü konuk edecek. Maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.
Süper Lig lideri Galatasaray, Karagümrük'ü ağırlayacak. 19'daki maçın tüm kritiklerini Sedat Kaya yapacak.
1. Lig'de İzmir derbisi... Altay, Göztepe'yi ağırlayacak. Mirza Şeker maçı değerlendirecek.
PAZARTESİ:
Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. 20'deki maçı Fatih Saboviç yazacak.

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