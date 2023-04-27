TFF ve MHK'de hangi dolaplar dönüyor? Şart mıydı derbiye Ali Şansalan ataması

Premier Lig'de sezonun kader maçı vardı dün gece. Manchester City ile Arsenal karşılaşmasını izledim.

Bizim maçlarda peşinen hükümlü olduğumuzun verdiği alışkanlıktan olacak; gözüm bir yandan da hakem Michael Oliver'daydı.

Ama sahada oynanan yüksek tempolu futbol nedeniyle (özellikle de Manchester City'nin oyunu) ister istemez dikkatim mücadeleye çevrildi.

Hakem ikinci planda kaldı yani.

Ama hatalı kararlar verdiğini de görmedim değil.

Bu kararlara iki takımın teknik direktörünün de kenarda zaman zaman kısa süreli de olsa isyan ettiğini gördüm.

İki takımın futbolcuları arasında gerginlikler de yaşanmadı değil. Ancak hiçbirinin herhangi bir faulde kurşun yemiş gibi yerde acı içinde üç takla atıp kıvrandığını görmedim. Hakemi kandırmaya yönelik bir hareketlerini de.

Sonuçta Manchester United maçı 4-1 kazandı.

Maçın bitimiyle birlikte iki takımın hocasının birbirlerine sarılmalarını, futbolcuların da tokalaşmalarını izledim.

Bizde olsa neler olurdu? Anlatmayayım. Hepiniz biliyorsunuz zaten.

Şimdiye kadar bizde maçtan sonra başlardı hakem tartışmaları. Yenilen taraf isyan eder, öküzün altında buzağı arar, yenen taraf ise toz kondurmazdı hakeme hatalı kararları da olsa.

Hele de büyükler...

Bir hakem hatasına bile ortalığı yangın yerine çevirirler.

Şimdi görüyorum ki maçlardan önce başladı artık hakem tartışmaları.

Beşiktaş'la Galatasaray oynayacak 3 gün sonra. Hakemi de açıklandı; Ali Şansalan.

Ama söz düellosu açıklanmadan önce başladı.

Önce birileri ortaya bir iddia attı. "Beşiktaş derbiye Ali Şansalan'ı istiyor" diye.

Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı; "Yalan bu. Bizim öyle bir isteğimiz olmadı. Hem hakemleri yapay zeka belirlemiyor mu? Bu maçın hakemini de yapay zeka belirlesin" dedi.

Enteresandır ne olduysa oldu, TFF Merkez Hakem Kurulu da derbinin hakemini Ali Şansalan olarak duyurmaz mı?

Yapay zeka mı yoksa Lale Orta mı?

Ya da Mehmet Büyükekşi mi böyle istedi?

Bilemiyorum.

Ne dolaplar dönüyor içerde sezon başından beri, şaşırıyorum.

Madem adamın adı çıktı niye başkasını atamıyorsunuz yahu?

Şart mıydı Ali Şansalan? Başka hakem yok mu?

İlle de ortalık karışsın herkes bağırıp çağırsın mı istiyorsunuz?

İşte bugün... Deniyor ki Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Riva'ya gitmiş. Ali Şansalan'ı soracakmış!

Daha şimdiden başladı yani tartışması. Maça kadar da sürecek demek ki; öyle anlaşılıyor.

Peki bu durumda Ali Şansalan ne yapacak?

Siz olsanız Ali Şansalan'ın yerinde ne yaparsınız?

O maçı nasıl rahat yönetebilirsiniz.

Düşünsenize çaldığınız her düdük sorgulanacak?

Eminim ki futbolcular en küçük faullerde bile yerlerde kıvranacak, rakibe kart göstertmeye çalışacak!

Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık!

Adam ne yapacağını şaşıracak!

Zor maç. Beşiktaş için de Galatasaray için de.

Ama en zoru Ali Şansalan'ın işi!

Bir de yurt dışından hakem istiyorlar zaman zaman.

Bu ortama Michael Oliver gelse ne yazar?

Nasıl ki bir kaç ayda bizim lige gelen teknik adamlar ve futbolcular da hemen kaptırıyorlarsa kendilerini bu anlayışa...

Bizim zihniyet İngiliz'i de bozar!