Haji Wright Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Kulübünden açıklama geldi

Fraport TAV Antalyaspor'un 9 milyon euroya Coventry City'ye sattığı Haji Wright için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı.



Fenerbahçe'nin devre arasında Michy Batshuayi ile vedalaşması durumunda Haji Wright'ı kadrosuna katmayı düşündüğü öne sürülmüştü.



Öte yandan Coventry City Teknik Direktörü Mark Robins'e Haji Wright-Fenerbahçe haberleri soruldu.

53 yaşındaki teknik direktör, Sarı-Lacivertlilerin ABD'li forvet ile görüştüğünü net bir şekilde yalanladı.

Bu sezon Wright, bu sezon Coventry City ile Championship'te çıktığı 13 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.