Haji Wright Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Kulübünden açıklama geldi

Fraport Antalyaspor'dan İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'e transfer olan Haji Wright için Fenerbahçe iddiaları hakkında teknik direktörü konuya açıklık getirdi.

Haji Wright Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Kulübünden açıklama geldi

Fraport TAV Antalyaspor'un 9 milyon euroya Coventry City'ye sattığı Haji Wright için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'nin devre arasında Michy Batshuayi ile vedalaşması durumunda Haji Wright'ı kadrosuna katmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

Öte yandan Coventry City Teknik Direktörü Mark Robins'e Haji Wright-Fenerbahçe haberleri soruldu.

53 yaşındaki teknik direktör, Sarı-Lacivertlilerin ABD'li forvet ile görüştüğünü net bir şekilde yalanladı.

Bu sezon Wright, bu sezon Coventry City ile Championship'te çıktığı 13 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Fred ve Becao gelişmesi. Trabzonspor maçı öncesi kötü haber
Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Antalya falezlerde kadın cesedi bulundu Gündem
Antalya falezlerde kadın cesedi bulundu
Rusya'da Batı'ya 'nükleer çatışma' uyarısı. Ukrayna üzerinden gözdağı verdi Dünya
Rusya'da Batı'ya 'nükleer çatışma' uyarısı. Ukrayna üzerinden gözdağı verdi
Çorlu’da ev yangını: Genç kızı itfaiye kurtardı Gündem
Çorlu’da ev yangını: Genç kızı itfaiye kurtardı
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i açıklandı Spor
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i açıklandı
Fenerbahçe'den Icardi'ye Dzeko'lu gönderme. Penaltı istatistiği dikkat çekti Spor
Fenerbahçe'den Icardi'ye Dzeko'lu gönderme. Penaltı istatistiği dikkat çekti
Almanya’da üç camiye çirkin saldırı Dünya
Almanya’da üç camiye çirkin saldırı
Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin ‘rotasını’ çizdi. Emre Ulaş’tan ‘Atatürk sonrası’ karikatürü Gündem
Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin ‘rotasını’ çizdi. Emre Ulaş’tan ‘Atatürk sonrası’ karikatürü