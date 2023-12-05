Hakan Ateş görevden alınmalı

Galatasaray’a 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, UEFA Kupası Şampiyonluğu ve UEFA Süper Kupası kazandırdı.

Galatasaraylılar da onu “imparator” unvanı ile ödüllendirdi.

Fatih Terim’den söz ediyorum.

Günlerdir medyanın gündeminde olan konuya gelelim.

Milyonlarca dolarlık dolandırıcılığın kurbanı olan futbolcular, iş insanları ve hatta vatandaşlar var.

Medya adını şöyle koydu:

-Fatih Terim Fonu…

Terim’in adı medya tarafından maalesef bir fon dolandırıcılığının sloganı olarak haksız ve hukuksuz şekilde medya tarafından acımasız şekilde kullanılıyor.

Türkiye’nin gündeminde yer alan bu dolandırıcılığın adı neden Fatih Terim fonu olsun?

Denizbank Şube Müdürü olduğuna göre adı şöyle kullanılsın:

-Seçil Erzan Fonu…

Denizbank’ın şube müdürünün başında da genel müdür Hakan Ateş var.

Milyonlarca dolar bankadan defalarca torbalarla çıkartılıyor.

Normal bankacılık işlemi midir? Hiç sanmam.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve MASAK yetkilileri ile görüştüm.

Denizbank’ın çekilen milyonlarca dolar için MASAK’a “‘Şüpheli İşlem’ bildirimi yapılması gerektiğini söylediler.

Ben kimseyi haksız ve hukuksuz şekilde suçlamam.

Denizbank çekilen bu milyonlarca dolar için MASAK’a “‘Şüpheli İşlem’ ihbarı yapmış mıdır?

Yapıldı ise defalarca nasıl devam etti bu dolandırıcılık?

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) yapması gereken önemli iş var.

Soruşturmaların selameti açısından ve delil karartma ihtimali göz önüne alınarak;

-Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş görevden açığa alınmalı,

-Soruşturma sonucunda ihmali yoksa görevine iade edilmeli.

Denizbank’ın itibarı her çalışandan ve genel müdüründen de önemlidir

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) derhal hareket geçmeli;

-MASAK, BDDK ve Denizbank soruşturmalıdır.

Milyonlarca doların Bulgaristan’a götürüldüğüne dair iddia var.

Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile Bulgaristan bankalarından da araştırma başlatılmalıdır.

Dolandırıcılık iddiası var tamam.

Peki, milyonlarca dolar ana para nerede, kimde?

Değerli okurlarım,

Haberlerde sık sık görüyoruz.

Medya fenomenleri hakkında da milyonlarca liralık soruşturmalar, gözaltılar tutuklamalar var.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında 14 sosyal medya fenomeninin mal varlığı değerlerine el konuldu.

Haklarında o kadar çok iddia var ki…

Nasıl bir kontrolsüz dönem var ki AKP iktidarında dolandırıcılar, kara para ve kayıt dışı milyonlar havada uçuşuyor.

Anadolu Ajansı’nın 4 Temmuz 2022’deki haberi ve ana başlıkları özetle şöyle;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni ‘Varlık Barışı’ düzenlemesine ilişkin detaylar yer aldı.

Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023.

Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek. Bildirilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödenecek.

Erken bildirimler teşvik edilecek. 30 Eylül 2022'ye kadar yapılan bildirimlerde yüzde 1, Ekim 2022 ila Aralık 2022 arası bildirimlerde yüzde 2, Ocak ila 31 Mart 2023 bildirimlerde yüzde 3 vergi ödenecek.

Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde, bildirim esnasında alınan vergi iade edilecek.

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Uygulamadan herkes yararlanabilecek.

Varlık Barışı bildirim ve beyanlarından hareketle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.”

AKP iktidarı görün bakın önümüzdeki dönemde bu yasayı yeniden çıkartır.

Gerek Seçil Erzan Fonu gerek medya fenomenleri fonlarından yurt dışına çıkarılan milyonlarca dolar AKP iktidarının yasal düzenlemesinden yararlanır.

Kaynağı sorulamayacak milyonlarca dolar haksız kazanç olarak tekrar kayıt içine döner…