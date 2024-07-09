Hakan Çalhanoğlu: O bizim gururumuz

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti. Hollanda'ya 2-1'lik skorla yenilen Ay-Yıldızlı ekibimiz için turnuva erken sona erdi.

Milli Takım'da; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin başarılı performansı büyük övgü alırken, beklentilerin altında kalan yıldızlar da vardı. Bunlardan biri de Kenan Yıldız oldu.

EURO 2024'te 5 karşılaşmada 349 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu gol veya asist üretemedi.

Özellikle sosyal medyada yoğun eleştiri alan Kenan Yıldız için Hakan Çalhanoğlu'ndan özel bir paylaşım geldi.

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız’ın fotoğrafını koyarak “Gururumuz” notunu paylaştı.

Bu paylaşım futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.