Hakan Çalhanoğlu şampiyonluğa koşuyor. Inter'i kimse tutamıyor

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Hakan Çalhanoğlu şampiyonluğa koşuyor. Inter'i kimse tutamıyor
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'in son kurbanı Empoli oldu.

Inter, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İtalya Serie A’nın 30. haftasında, Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Davide Nicola’nın çalıştırdığı Empoli’yi ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, Inter sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Federico Dimarco’nun 5. dakikada ve Alexis Sanchez’in 81. dakikada attığı gollerle geldi.

Inter’de ilk 11’de maça başlayan Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada Kristjan Asllani lehine oyundan çıktı.

Bu galibiyetle Inter, ligdeki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı ve 79 puanla liderliğini sürdürdü, Milan ile arasındaki 14 puanlık farkı korudu.

Empoli ise 25 puanda kalmaya devam etti.

Serie A’nın bir sonraki haftasında Inter, Udinese’ye konuk olacak; Empoli ise sahasında Torino’yu ağırlayacak.

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