Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da kaldığı yerden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig iki haftalık milli aranın ardından 31. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor. Kıran kırana geçecek hafta İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak Başakşehir-Beşiktaş maçı ile sona erecek.

Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak!

İşte haftanın programı:

SALI

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız

20.30 Galatasaray-Hatayspor: Sedat Kaya

20.30 Antalyaspor-Ankaragücü: Volkan Aliakar

ÇARŞAMBA

17.00 Sivasspor-Karagümrük: Eren Bozdaş

20.30 Kayserispor-Kasımpaşa: Volkan Aliakar

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Fatih Saboviç

20.30 Konyaspor-Trabzonspor: Recep Çınar, Turgay Beşyıldız

PERŞEMBE

20.30 Samsunspor-Pendikspor: Eren Bozdaş

20.30 Başakşehir-Beşiktaş: Gürel Yurttaş