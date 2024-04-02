Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da kaldığı yerden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig iki haftalık milli aranın ardından 31. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor. Kıran kırana geçecek hafta İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak Başakşehir-Beşiktaş maçı ile sona erecek.
Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak!
İşte haftanın programı:
SALI
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
20.30 Galatasaray-Hatayspor: Sedat Kaya
20.30 Antalyaspor-Ankaragücü: Volkan Aliakar
ÇARŞAMBA
17.00 Sivasspor-Karagümrük: Eren Bozdaş
20.30 Kayserispor-Kasımpaşa: Volkan Aliakar
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Fatih Saboviç
20.30 Konyaspor-Trabzonspor: Recep Çınar, Turgay Beşyıldız
PERŞEMBE
20.30 Samsunspor-Pendikspor: Eren Bozdaş
20.30 Başakşehir-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
İlgili Haberler