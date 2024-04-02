Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da kaldığı yerden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da kaldığı yerden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Süper Lig'de 31. hafta başlıyor.

Trendyol Süper Lig iki haftalık milli aranın ardından 31. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor. Kıran kırana geçecek hafta İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak Başakşehir-Beşiktaş maçı ile sona erecek.

Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak!

İşte haftanın programı:

SALI

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
20.30 Galatasaray-Hatayspor: Sedat Kaya
20.30 Antalyaspor-Ankaragücü: Volkan Aliakar

ÇARŞAMBA

17.00 Sivasspor-Karagümrük: Eren Bozdaş
20.30 Kayserispor-Kasımpaşa: Volkan Aliakar
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Fatih Saboviç
20.30 Konyaspor-Trabzonspor: Recep Çınar, Turgay Beşyıldız

PERŞEMBE
20.30 Samsunspor-Pendikspor: Eren Bozdaş
20.30 Başakşehir-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

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