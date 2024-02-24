Hakan Fidan ile görüşen Maduro: Harika bir toplantı

Hakan Fidan ile görüşen Maduro: Harika bir toplantı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Venezuela'ya geçerek Devlet Başkanı Maduro ile görüştü. Maduro görüşmeyi, "Harika bir toplantı olarak değerlendi."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güney Amerika turunda temaslarını sürdürüyor.G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için gittiği Brezilya’dan Venezuela’ya geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi.

Fidan ile görüşen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, toplantıyı sosyal medyada değerlendirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı." ifadesini kullandı.

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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