Hakan Fidan mevkidaşı Ibarra ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Hakan Fidan’ın Meksika’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette mevkidaşı Ibarra ile siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel konularda fikir alış verişinde bulunuldu bunların yanı sıra ikili arasında göç, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele kapsamında konular ele alınıldı.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun ikinci toplantısının hazırlıklarının konuşulduğu toplantıda, teknik yardım konusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Meksika'daki faaliyetleri de konuşuldu.

Yapılan ikili görüşmede Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Amerika'daki gelişmelerin yanı sıra MIKTA kapsamında işbirliğini artıracak kültür, akademi, gençlik gibi alanlarda atılabilecek adımlar üzerine de fikir alış verişlerinde bulunuldu.