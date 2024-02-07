Hakan Fidan Türkiye’nin Mısır’a İHA vereceğini açıkladı. Rabia denilerek kaybedilen milyarlarca doların hesabını kim verecek?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir canlı yayında Mısır ile ilgili konuştu. Türkiye ile Mısır’ın normalleşme sürecine girdiğini söyleyen Fidan, “Mısır ile ilişkilerimizi normalleştirme süreci büyük ölçüde tamamlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

MISIRLA MUTABAKAT VAR

Hakan Fidan, İsrail-Filistin meselesi ve Akdeniz’de güvenlik mevzusu gibi konularda da Mısır ile işbirliğinin önemli olduğunu aktardı.

Fidan aynı zamanda Türkiye’nin Mısır’a İHA sağlaması konusunda iki ülke arasında mutabakat olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcısı var, biz bu yatırımları artırmak istiyoruz. Mısır bizim için kardeş ve dost ve imkanların olduğu bir ülke. Mısır’ın belli teknolojileri alması için ilişkilerimiz önemli. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve diğer teknolojileri Türkiye’nin sağlaması konusunda da bir mutabakatımız var".

ERDOĞAN SİSİ İÇİN 'DARBECİ' DEMİŞTİ!

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Erdoğan daha önce Sisi'yi 'Katil' ve 'Darbeci' gibi sert ifadelerle hedef almıştı.

Mısır askerî darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti. İlerleyen dönemlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, askerî müdahaleyi darbe olarak nitelendirmiş ve Erdoğan Sisi’yi “tiran” olarak nitelemişti.

“SİSİ İLE AYNI MASAYA OTURMAM”

Erdoğan daha önce kendisinin Sisi ile aynı masaya oturup oturmayacağı sorularına ilişkin 2019 yılında şu açıklamayı yapmıştı:

“Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir anti-demokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam.”

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE İMAMOĞLU’NA SİSİ BENZETMESİ

İstanbul seçimlerinin ikincisi yapılırken Millet ittifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu Sisi ile aynı kefeye koyan Erdoğan, İmamoğlu’nu, Mısır’da askeri darbeyle Mursi’yi deviren Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi hakkında şu sözleri kullanmıştı: “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan’ın akıbetini Mursi’nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz.”