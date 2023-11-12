Sisi'ye daha önce katil diyen Erdoğan'dan yeni Sisi değerlendirmesi: Gazze için gayretleri takdire şayan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce katil, darbeci dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile görüşmesini değerlendirirken Sisi’nin Gazze için yaptıklarını “Gazze için yaptıkları takdire şayan” sözlerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sisi'ye daha önce katil diyen Erdoğan'dan yeni Sisi değerlendirmesi: Gazze için gayretleri takdire şayan

Cumhuriyet’tin geçtiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan'a gitmişti. Burada ikili temaslarda bulunan Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile olan görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Mursi’yi deviren Sisi için darbeci, katil dediği, miting meydanlarında yuhalattığı ve muhalefet partileri ile Sisi’yi aynı kefeye koyan Erdoğan, bu defa Sisi’yi övdü.

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Gazze'ye yapılan insani yardımlara ilişkin açıklama yaptığı sırada bu görüşmeye değinen Erdoğan, Sisi'e övgü dolu sözler sarf etti.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Mısır Devlet Başkanı Sayın Sisi'yle yaptığım görüşmede yine bunları görüştük. Tabii Mısır Devlet Başkanı'nın özellikle Refah Kapısı’nı bütün olumsuzluklara rağmen işletmesi, burayı devreye sokması çok büyük önem arz ediyor.

Bu konuda da şu ana kadar yaptığı gayretler takdire şayandır.

Kendileriyle de irtibatlarımızı gerek dışişleri bakanlarımız gerek istihbarat başkanımız, onlar sürdürüyorlar ve biz de sürekli irtibat halinde kalacağımızın teyidini yaptık.

Türkiye olarak varılacak bir çözümün uygulanması aşamasında, garantör sıfatıyla sorumluluk almaya hazır olduğumuzu tekrar dile getirdik."

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İSTANBUL SEÇİMLERİNDE İMAMOĞLU’NA SİSİ BENZETMESİ

İstanbul seçimlerinin ikincisi yapılırken Millet ittifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu Sisi ile aynı kefeye koyan Erdoğan, İmamoğlu’nu, Mısır’da askeri darbeyle Mursi’yi deviren Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi’ye şöyle benzetti: “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan’ın akıbetini Mursi’nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz.”

“SİSİ İLE AYNI MASAYA OTURMAM”

Erdoğan daha önce kendisinin Sisi ile aynı masaya oturup oturmayacağı sorularına ilişkin 2019 yılında şu açıklamayı yapmıştı:

“Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam.”

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