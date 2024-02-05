İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Sisi hatırlatması. 'Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı Etkinliği'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“2019’DA BANA ‘SİSİ’ DEDİ”

İmamoğlu, etkinlikteki konuşmasında, Erdoğan’ın 2019 yerel seçimleri öncesi kullandığı "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" sözlerini hatırlatarak, Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmek için Kahire'ye yapacağı ziyarete gönderme yaptı.

İmamoğlu, "Hatırlayın bu işler öyle sahte kabadayılıkla olmuyor. 2019’da bana ‘Sisi’ dedi. ‘Sisi’ye mi oy vereceksiniz, Binali Bey’e mi?’ diye meydanlarda bağırdı. Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz" dedi.

ERDOĞAN’IN HATAY’DAKİ KONUŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın Hatay’daki açıklamalarına değindi.

İmamoğlu, "Bir ülkenin başına gelen bir insan, hepimiz ondan şunu bekleriz; toplumun her kesimine adalet dağıtan, toplumun her kesimine iyilikle konuşan, bir insanın dilinde kötülük olur mu!" diye konuştu.

İBB Başkanı konuşmasının devamında, "Bu nasıl bir anlayış ya! Efendi, hükmeden, hakim! Milletin efendi olduğunu öğrenecek bunlar 31 Mart'ta... Siz efendi değilsiniz. Dün yapılan konuşma görevin ihmalidir. Binlerce insanı çadır hayatına mahkum etmek, gerekli desteği vermemek bunun bu şekilde ifade biçimidir. Ne için? Oy için... Bu tehdidin karşılığını bu millet öyle bir verir ki... Bu milleti tehdidiniz karşılığı milyonlar olaracak göreceksiniz. Milletimiz demokrasi şamarı gibi yanıt verecek" dedi.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda çarpıcı bir itirafı dile getirmişti.

Erdoğan, konuşmasında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" demişti.