İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Sisi hatırlatması. 'Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz'

Kaynak: BirGün
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Sisi hatırlatması. 'Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı Etkinliği'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

drgf.jpg

“2019’DA BANA ‘SİSİ’ DEDİ”

İmamoğlu, etkinlikteki konuşmasında, Erdoğan’ın 2019 yerel seçimleri öncesi kullandığı "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" sözlerini hatırlatarak, Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmek için Kahire'ye yapacağı ziyarete gönderme yaptı.

İmamoğlu, "Hatırlayın bu işler öyle sahte kabadayılıkla olmuyor. 2019’da bana ‘Sisi’ dedi. ‘Sisi’ye mi oy vereceksiniz, Binali Bey’e mi?’ diye meydanlarda bağırdı. Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz" dedi.

ERDOĞAN’IN HATAY’DAKİ KONUŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın Hatay’daki açıklamalarına değindi.

İmamoğlu, "Bir ülkenin başına gelen bir insan, hepimiz ondan şunu bekleriz; toplumun her kesimine adalet dağıtan, toplumun her kesimine iyilikle konuşan, bir insanın dilinde kötülük olur mu!" diye konuştu.

İBB Başkanı konuşmasının devamında, "Bu nasıl bir anlayış ya! Efendi, hükmeden, hakim! Milletin efendi olduğunu öğrenecek bunlar 31 Mart'ta... Siz efendi değilsiniz. Dün yapılan konuşma görevin ihmalidir. Binlerce insanı çadır hayatına mahkum etmek, gerekli desteği vermemek bunun bu şekilde ifade biçimidir. Ne için? Oy için... Bu tehdidin karşılığını bu millet öyle bir verir ki... Bu milleti tehdidiniz karşılığı milyonlar olaracak göreceksiniz. Milletimiz demokrasi şamarı gibi yanıt verecek" dedi.

hf.jpg

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda çarpıcı bir itirafı dile getirmişti.

Erdoğan, konuşmasında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" demişti.

İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Hatay tepkisi. 'Tıbbın konusu psikolojik olarak incelenmeli'
Hataylılar Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Acılarımız daha da katlandı
Erdoğan'dan Hatay'da oy tehdidi. 'Oy vermezseniz hizmet gelmez'. Herkes bu oy tehdidini konuşuyor
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Sisi zor durumda
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Sisi zor durumda
Erdoğan 10 yıl sonra Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. 'Darbeci Sisi' 'kardeşim Sisi' mi oluyor?
Son Haberler
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
İrfan Buz'a teşekkür edip gönderdiler Spor
İrfan Buz'a teşekkür edip gönderdiler
Trabzonspor'dan transferde dev hamle. Belçikalı yıldız geliyor Spor
Trabzonspor'dan transferde dev hamle. Belçikalı yıldız geliyor
Aile kavgasında silahlar konuştu. Kuzenleri 10 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü Gündem
Aile kavgasında silahlar konuştu. Kuzenleri 10 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü
Kahramanmaraş’ta okullara 6 Şubat tatili Gündem
Kahramanmaraş’ta okullara 6 Şubat tatili
Fenerbahçe'nin eski yıldızına çocuk parkında makasla saldırdılar Spor
Fenerbahçe'nin eski yıldızına çocuk parkında makasla saldırdılar