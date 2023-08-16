Hakan Meriçliler halk plajında denize girdi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Son olarak 'Hayalet: 3 Yaşam' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a tatile gitti.

Pahalı plajlara para vermek yerine halk plajına giden Meriçliler ile sevgilisi, denizde aşka geldi.

55 yaşındaki Meriçliler, son olarak sevgilisiyle çıktığı Bodrum tatilinde pahalı plajlara para vermek yerine; halk plajını tercih etti.

Önceki gün Yalıkavak'taki halk plajına inen oyuncu, sandalyesini de yanında getirdi. Kumsala attığı katlanabilir sandalyesinde oturup güneşlenen oyuncu, yemek ve su ihtiyacı duyduğunda yanı başında bulunan marketin yolunu tuttu.

Deniz içerisinde defalarca öpüşen çift, meraklı bakışlara maruz kaldı.

