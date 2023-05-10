Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak

Tanju Okan, Hakan Meriçliler’in çok özel bir projesiyle anılıyor. Meriçliler’in, Okan’ı ilk kez sahneye taşıyacağı proje Yıl 1974 – Tanju Okan Şarkıları adıyla sanatseverlerle buluşacak.

Yazan, yöneten, sahneleyen, söyleyen ve anlatan olarak Hakan Meriçliler imzası taşıyan projenin yapımcılığını, Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat üstleniyor.

Dinleyenleri unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak proje, 9 Haziran’da Baba Sahne’de yapacağı Prömiyer ile ilk kez seyircilere kapılarını açacak. Proje, 15 Haziran’da Dada Salon Kabarett, 30 Haziran’da ise Urla Dam’da seyircilerle buluşmaya devam edecek.