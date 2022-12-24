24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hakan Meriçliler’den 'Yalan Dünya' itirafı

Hülya Koçyiğit, her Pazar TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, oyuncu Hakan Meriçliler'i konuk etti. Meriçliler, bir döneme damga vuran Yalan Dünya’ya dahil olma sürecini anlattı. 

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:36
Takip Et

Hakan Meriçliler’den 'Yalan Dünya' itirafı geldi! Gülse Birsel için bakın ne dedi

Hakan Meriçliler’den 'Yalan Dünya' itirafı
+
Aa
-

Tiyatroda birçok oyunda rol alan Hakan Meriçliler "Bütün oyunlarda çok severek çalıştım. Hiç boş geçmedim. Hiçbir zaman bankamatik oyuncusu olmadım. Gerekirse üç oyunda da oynarız. Bu bir sevda işi" dedi.


 
Tiyatrodan sonra dizilere geçişini de anlatan oyuncu, dizilere oğlu sayesinde başladığını söyledi. Meriçliler ‘’Şu anda tiyatro son sınıf öğrencisi oğlum Doğaç, ilkokula başlayacaktı. Oğlumun iyi bir eğitim görmesini istedim. Tabii o zaman ben hiç dizici olmayı düşünmüyordum açıkça. Baktım ki para kazanmam gerekiyor. O sırada bir taksit problemi yaşadım ve o taksiti ödemem gerekti. O sırada Küçük Kadınlar dizisinden üç bölümlük bir iş geldi. O taksiti karşılıyordu. Ben de tamam dedim. Fakat benden o kadar memnun kaldılar ki o üç  bölüm oldu on üç. Tamamlayıncaya kadar bekledim. Çok devam istemiyorum, dedim ve on üç bölüm sonra ayrıldım. Dizi hayatım oğlum sayesinde başladı.’’ dedi.


 
Yalan Dünya’daki Çağatay rolüyle hafızalarımıza kazınan Hakan Meriçliler, diziye dahil olmadan Gülse Birsel’in yeni bir iş yapacağını hissettiğini söyledi ve dahil olma sürecini şöyle anlattı: Çok severek oynadım. Ben dizi başlamadan önce Gülse Birsel’i gördüm ve bu kadın bir şey yapacak kesin hissediyorum, dedim. Benim altıncı hissim çok kuvvetlidir. Sonra menajerimi aradım ve ona da söyledim bu hissimi. Gördüm çünkü gördüm ondan o enerjiyi aldım. Sonra menajerim ‘’Evet Hakan doğru söylüyorsun. Bir sitcom ama cast belli bir rol kalmı’’ dedi. Evet gerçekten yanılmamıştım. Metin geldi, hazırlandım. Karaktere uygun giyindim, hazırlandım. Karakter olarak gittim Gülse ile görüşmeye. Beni görünce ve ben konuşmaya başlayınca tamam dedi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
7
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı
﻿Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı
﻿Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı
﻿Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
﻿Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
﻿Bolu’da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
﻿Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti
﻿Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti
﻿Çin ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti
﻿Ataşehir'de ambulans kaza yaptı 
﻿Ataşehir'de ambulans kaza yaptı 
﻿Ataşehir'de ambulans kaza yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.