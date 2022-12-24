Hakan Meriçliler’den 'Yalan Dünya' itirafı

Tiyatroda birçok oyunda rol alan Hakan Meriçliler "Bütün oyunlarda çok severek çalıştım. Hiç boş geçmedim. Hiçbir zaman bankamatik oyuncusu olmadım. Gerekirse üç oyunda da oynarız. Bu bir sevda işi" dedi.





Tiyatrodan sonra dizilere geçişini de anlatan oyuncu, dizilere oğlu sayesinde başladığını söyledi. Meriçliler ‘’Şu anda tiyatro son sınıf öğrencisi oğlum Doğaç, ilkokula başlayacaktı. Oğlumun iyi bir eğitim görmesini istedim. Tabii o zaman ben hiç dizici olmayı düşünmüyordum açıkça. Baktım ki para kazanmam gerekiyor. O sırada bir taksit problemi yaşadım ve o taksiti ödemem gerekti. O sırada Küçük Kadınlar dizisinden üç bölümlük bir iş geldi. O taksiti karşılıyordu. Ben de tamam dedim. Fakat benden o kadar memnun kaldılar ki o üç bölüm oldu on üç. Tamamlayıncaya kadar bekledim. Çok devam istemiyorum, dedim ve on üç bölüm sonra ayrıldım. Dizi hayatım oğlum sayesinde başladı.’’ dedi.





Yalan Dünya’daki Çağatay rolüyle hafızalarımıza kazınan Hakan Meriçliler, diziye dahil olmadan Gülse Birsel’in yeni bir iş yapacağını hissettiğini söyledi ve dahil olma sürecini şöyle anlattı: Çok severek oynadım. Ben dizi başlamadan önce Gülse Birsel’i gördüm ve bu kadın bir şey yapacak kesin hissediyorum, dedim. Benim altıncı hissim çok kuvvetlidir. Sonra menajerimi aradım ve ona da söyledim bu hissimi. Gördüm çünkü gördüm ondan o enerjiyi aldım. Sonra menajerim ‘’Evet Hakan doğru söylüyorsun. Bir sitcom ama cast belli bir rol kalmı’’ dedi. Evet gerçekten yanılmamıştım. Metin geldi, hazırlandım. Karaktere uygun giyindim, hazırlandım. Karakter olarak gittim Gülse ile görüşmeye. Beni görünce ve ben konuşmaya başlayınca tamam dedi.



