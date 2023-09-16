Hakan Peker'e CHP'li belediyeden afiş engeli. Belediye başkanı adayı olacağını açıklamıştı

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Hakan Peker, geçtiğimiz haftalarda Safranbolu Belediye Başkanlığı’na aday olacağını açıklamıştı. 30 Eylül’de ilçede vereceği halk konseri için billboard’lara afiş astırmak isteyen ünlü sanatçı, belediye tarafından engellendiğini iddia etti.

Hakan Peker'e CHP'li belediyeden afiş engeli. Belediye başkanı adayı olacağını açıklamıştı

Editör: Osmancan EROK

Hakan Peker Safranbolu belediye başkan adayı olacağını duyurmuştu. 30 Eylül’de ilçede bir halk konseri vermeyi planlayan şarkıcı, etkinliğin tanıtımını yapmak için billboard’lara ücretini ödeyerek afiş astırmak istedi.

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"SİZE YARDIMCI OLAMAYACAĞIZ"

İddiaya göre; Safranbolu Belediyesi personeli, Peker'e önce “Tüm billboard’lar boş, hepsi uygun” dedi. Sanatçı, ertesi gün ücreti ödemeye gittiğinde “Sadece mezarlığın karşısındaki bir billboard boş, dijital olanların hepsi bakımda. Size yardımcı olamayacağız” yanıtını aldı.

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"BEDAVA KONSERİ EGOSU İÇİN ENGELLEDİ"

CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından engellendiğini ileri süren Hakan Peker, “Safranbolu halkının bedava bir konser dinleme hakkını, Başkan Köse kendi korkuları, egosu ve kibri için elinden almıştır” açıklamasını yaptı.

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Hakan Peker, her türlü imkansızlığa rağmen 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda sahneye çıkıp vatandaşlarla kucaklaşacağını ve şarkılarını seslendireceğini belirtti.

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