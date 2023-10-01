Z kuşağı akın akın Hakan Peker konserine gitti. Belediye başkanlığı adaylığını açıklayınca afiş astırılmamıştı

Kısa süre önce Safranbolu belediye başkan adaylığını açıklayan pop müziğin efsane ismi Hakan Peker, 30 Eylül akşamı Safranbolu'da kendi imkanlarıyla düzenlediği halk konserinin başlamasına dakikalar kala bastıran sağanak yağmura rağmen şarkılarını söyledi ve binlerce Safranbolulu hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik etti…

Z kuşağı akın akın Hakan Peker konserine gitti. Belediye başkanlığı adaylığını açıklayınca afiş astırılmamıştı

Editör: Osmancan EROK

32 yıl önce müzik hayatına X kuşağı ile başlayan Hakan Peker’in Y kuşağının ardından şarkılarının Z kuşağı tarafından da benimsenmesi onun gerçekten bir efsane olduğunun açık bir göstergesiydi.

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Konser DJ Kaan Gökman’ın mükemmel performansı ve Hakan Peker’in unutulmayan şarkılarıyla devam ederken gecenin en güzel sürprizi ise Zafer Peker’in sahneye davet edilmesiydi. İki kardeş yağmura rağmen izleyen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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Önümüzdeki yerel seçimlerde, Safranbolu Belediye Başkanı adayı olacağı konuşulan Peker’in seçime girerse açık ara alacağı dün akşam tescillendi, şimdi merak konusu olan ise hangi partiden aday olacağı.

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