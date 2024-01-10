Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkan adayı olacağı ilçe belli oldu. Behzat Ç. siyasete atılıyor

CHP MYK, Ankara’nın Etimesgut ilçesi için tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterme kararı aldı.

CHP MYK’den geçen karar bugün Parti Meclisi'ne (PM) sunulacak. CHP Parti Meclisi, saat 19.00’da toplanacak. Öte yandan Erdal Beşikçioğlu'nun bugün CHP Genel Merkezi’ne gelerek, parti yönetimi ile görüştüğü iddia edildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, Erdal Beşikçioğlu ile konuştuğunu ve kendisinin CHP Ankara Etimesgut belediye başkan adayı olduğunu söylediğini iddia etti.

Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda, "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum, 'CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım' dedi. Amirim hayırlı olsun dedim:)" ifadelerini kullandı.

CHP 200 ADAY AÇIKLAYABİLİR

Cumhuriyet Halk Partisi, iki kez ertelenen Parti Meclisi'ni bugün gerçekleştirme kararı aldı. Yerel seçimler gündemi nedeniyle toplanan Parti Meclisi, CHP’nin, Mersin, Aydın, Adana’nın da dahil olduğu 200 civarında il ve ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i yeniden aday göstereceği iddia ediliyor. İstanbul ve Ankara’da da bazı ilçelerin adaylarının açıklanabileceği söylendi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Behzat Ç. dizisiyle tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara’da doğdu. Babasının tayinleri nedeniyle İlkokula Ankara’da başladı, sonra Kayseri ve İzmir‘de öğrenimine devam etti.



Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav‘ın yeğeni olan Erdal Beşikçioğlu,1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazandı. Konservatuar eğitimi sırasında “William Guskill” ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmaları gerçekleştirdi.



1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olan Beşikçioğlu,aynı yıl Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 95-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda müdür vekili oldu.



Erdal Beşikçioğlu, konservatuvardan sınıf arkadaşı oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile 1991 yılıdnan beri evli ve bir kız çocuğu var.