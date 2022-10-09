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Hakan Peker saplantılı hayranını engelleyince olanlar oldu! 14 yıla kadar hapsi istendi

Şarkıcı Hakan Peker'in saplantılı hayranı ile başı dertte. Peker kendisine gelen mesajlardan sonra Tuğba B.'yi engelleyince hakaretlerin dozajı arttı. Hakan Peker suç duyurusunda bulundu Tuğba B. hakkında 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 13:52
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Hakan Peker'in saplantılı hayranıyla başı dertte! 14 yıla kadar hapsi isteniyor

Hakan Peker saplantılı hayranını engelleyince olanlar oldu! 14 yıla kadar hapsi istendi
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Şarkıcı Hakan Peker saplantılı hayranıyla başı belada… Şarkıcı, iddiaya göre saplantılı hayranı 34 yaşındaki Tuğba B.’yi sosyal medyada engelleyince olanlar oldu. 

34 yaşındaki Tuğba B.'nin şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yapması şoke etti.

Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan Hakan Peker soluğu savcılıkta aldı.

'BİR ANLIK KIZGINLIK' DEDİ

Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.

13 YIL 11 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli takipçi Tuğba B. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hakaret' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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