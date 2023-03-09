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Hakeme saldıran milli futbolcu ömür boyu futboldan men edildi

Hakeme saldırmanın faturası ağır oldu. Ömür boyu futboldan men edildi

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 05:57
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Hakeme şiddet uygulayan futbolcuya ömür boyu men cezası

Hakeme saldıran milli futbolcu ömür boyu futboldan men edildi
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Suriye Futbol Federasyonu, maç sırasında hakeme fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle El-Jaish takımında forma giyen milli takım eski kaptanı Ahmed el-Saleh'e ömür boyu men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Suriye 1. Futbol Ligi'nde El-Jaish ile El-Wathba takımları arasında geçen hafta oynanan maç sırasında kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle hakeme fiziksel saldırıda bulunan ve hakaret eden Ahmed Al-Saleh hakkında açılan disiplin soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

Spordan ömür boyu men cezası alan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun, karara itiraz hakkı bulunmuyor.

Daha önce kaptanlığını da üstlendiği Suriye Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan Ahmed el-Saleh, 2 gole imza atmıştı.

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