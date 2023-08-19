Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de Hakim. Üniversite için tercih yapacak adaylar Hakimlik mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, Hakim nasıl olunur? Hakim olma şartları neler?

HAKİM KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

İki farklı hakim türü bulunur. Bunlar adli yargı alanında hakimler ve idari yargı alanında hakimlerdir.

Hakim olabilmek için belli başlı bazı eğitimlerden geçmek ve sınavları vermek gerekir. Bu kapsamda öncülük olarak hukuk fakültesini 4 yıllık Lisans mezunu olarak bitirmek en önemli husustur. Bunun dışında siyasal bilgiler İktisadi ve İdari Bilimler gibi farklı bölümleri bitirmek de yeterlidir.

HAKİM NASIL OLUNUR?

Hakim olabilmek adına alınan eğitim ile beraber aynı zamanda açılan belli bir sınava girmek gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli aşamaları tamamlayan kişiler adli veya idari yargı alanlarında hakim olma şansı elde eder.

Öncelik olarak farklı ve dört yıllık üniversitelerden mezun olmak gerekir. Başta Hukuk Fakültesi olmak üzere, İktisadi ve İdari bilimler maliye ya da İktisat fakültelerini bitirmek gerekir. Daha sonra Adalet Bakanlığı ile ÖSYM ortaklaşa gerçekleşen ve hazırlanan sınava giriş yapılır. Buradan yeterli puan alınması ile birlikte kişi atanma şansı elde eder.

Hem adli hem de idari yargı alında Hakim olabilmek için belli başlı kriterler söz konusudur. Bu kriterleri tamamlayan kişiler atama üzerinden Türkiye'nin farklı şehirlerinde hakimlik görevini yapmaya başlar .

HAKİM OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

- Öncelik olarak hukuk fakülteleri, maliye, İktisat, İktisadi ve İdari bilimler fakültelerinin birinden mezun olmak gerekir.

- Hemen arkasından Adalet Bakanlığı ile ÖSYM tarafından hazırlanmış ortak sınava giriş yapılır.

- Bu sınavdan gerekli taban ve yeterlik puanı alınır.

- Daha sonra kişi atama yapılmasını bekler. Genel çerçevede yukarıdaki kriterleri tamamladıktan sonra hakim olmak için gerekenler hazır hale gelir.

Kısaca ve genel çerçeveli ele almak suretiyle hakim olma şartlarını ifade etmek mümkün. Bu kapsamda Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerektiğini söylemek öne çıkar. Daha sonra ilgili fakültelerde mezun olmak gerekir. Özellikle hukuk fakültesi ile beraber Maliye, İktisat ve İdari bilimler gibi pek çok bölüm bu konuda öne çıkar. Diğer yandan askerliği yapmış olmak, gerekti ve ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak gibi birçok koşul ve şart bulunur. Bu şartların yerine getirilmesinden sonra Adalet Bakanlığı ile ÖSYM tarafından ortak hazırlanmış sınava giriş yapılır. Bu sınav üzerinden alınan yeterlilik puanı kapsamında atama için sıra beklenir.

kapsamında ortak sınava tüm bu bölümler üzerinden kişiler girerek yeterlik puanını alır.