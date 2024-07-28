Hakim ve savcı maaşlarına zam yapılacak

Adalet Bakanlığı, hakim ve savcıların maaşlarında artış öngören yeni vergi düzenlemesini içeren kanun teklifini meclise sundu. AK Parti tarafından hazırlanan bu teklif, yargı mensuplarının ekonomik refahını artırmayı amaçlıyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, yargıda görev yapan profesyonellerin maaşlarında önemli bir iyileştirme yapılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından, yüksek yargı mensuplarına yönelik maaş düzenlemesi yapıldı. Yargıtay ve Danıştay'ın üst düzey yöneticileri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı için belirlenen ek tazminat miktarı 40.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak.

Ayrıca, birinci sınıf hakim ve savcılar için aylık ödeme oranı %86 olarak uygulanacakken, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurullarında görevli müfettişlere 35.000, diğer birinci sınıf hakim ve savcılara 30.000, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara 26.000, diğer hakim ve savcılara ise 22.500 gösterge rakamı esas alınarak ek tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Bu yeni maaş düzenlemesi 15 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nde görevli hakim ve savcılara ödenen ek ödeneklerden ise sadece en yüksek olanı ödenecek şekilde bir düzenleme getirildi.