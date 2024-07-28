İsrail'den Hizbullah'a tehdit: Topyekün savaş anına yaklaşıyoruz

11 kişinin öldüğü saldırının ardından İsrail ile Lübnan arasındaki ipler kopma noktasına gelirken İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttuğu olaya ilişkin "Hizbullah ve Lübnan’a karşı topyekün bir savaş anına yaklaşıyoruz" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da ABD'den erken dönüş yaparak İsrail'e hareket etti.

The Times of Israel gazetesinin aktardığı bilgilere göre saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Katz, Mecdel Şems bölgesine Hizbullah'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırı konusunda bir basına toplantısı yaptı.

"Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok." diye konuşan Israel Katz , "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız." dedi.

İsrail'in "şüphesiz" bir bedel ödeyeceğini vurgulayan belirten Israel Katz Hizbullah'ın ödeyeceği bedelin ise daha ağır olacağını savundu.

İsrail'in ABD ve Avrupa'dan "tam destek" alacağını sözlerine ekleyen Katz, İsrail'in bir sonraki adımının ne olacağı konusunda bilgi vermedi.

Diğer yandan Washington ziyaretinde olan Başbakan Netanyahu'nun heyetinden üst düzey bir yetkilinin, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine düzenlediği öne sürülen saldırının Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda dramatik bir dönüşe yol açacağını söylediği iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıda futbol sahasına roket isabet ettiğini, aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hizbullah Hareketi ise İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalandı.