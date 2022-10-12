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Yargıtay'a 10 yeni üye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay’da boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Genel Kurul’da bir araya geldi. Buna göre Genel Kurul’da Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:39
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay'a 10 yeni üye seçti

Yargıtay'a 10 yeni üye
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi.

Genel Kurul'da Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi.

Yargıtay'da son dönemde 21 üye emekliliğe ayrıldı. Yargıtay Başkanlığı, 21 üyenin emekliliğe ayrılmasını Adalet Bakanlığı'na bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'da, ceza ve hukuk dairelerindeki boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için bugün Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi.

İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyeliğine getirildi

HSK Genel Kurulunda görüşülen ve Yargıtay'da görev süresi sona eren 21 üyenin yerine 10 üye belirlendi.

İşte o isimler:

1- Döndü Deniz Bilir

2 – Emine Erdoğan

3 – Hamit Yelken

4 – Alpaslan Azapağası

5 – Abdullah Alacahan

6 – Sırrı Topluyıldız

7- Deniz Gül

8- Nurullah Bodur

9 -Necmi Apaydın

10 -Ali Murat Soylu

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