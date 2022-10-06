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  • AYM'den 18 yıl sonra gelen adalet. Binali Yıldırım ''Ben mi kullandım'' demişti. Mahkeme ''Siz kullandınız'' dedi

AYM'den 18 yıl sonra gelen adalet. Binali Yıldırım ''Ben mi kullandım'' demişti. Mahkeme ''Siz kullandınız'' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2004'te Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşanan 38 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin bireysel başvuruda, yaşam hakkının maddi ve usul yönünden ihlal edildiğine ve başvuruculara 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Döneminin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım istifa etmesi gerektiği yolundaki eleştirilere "Ben çok rahatım. O direksiyonu ben kullanmıyorum ki kardeşim..." diyerek cevap vermişti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 13:17
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Anayasa Mahkemesi’nden 18 yıl önce Sakarya Pamukova'da 38 vatandaşın yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin başvuruda hak ihlali kararı. Binali Yıldırım ''Ben mi kullandım'' demişti. Mahkeme ''Siz kullandınız'' dedi

AYM'den 18 yıl sonra gelen adalet. Binali Yıldırım ''Ben mi kullandım'' demişti. Mahkeme ''Siz kullandınız'' dedi
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Haydarpaşa-Ankara seferini yapan yolcu treninin 2004'te Sakarya'nın Pamukova ilçesinde raydan çıkması sonucu 38 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

Kazanın ardından trenin birinci ve ikinci makinisti ile tren şefi hakkında açılan davada önce mahkumiyete hükmedildi. Yargıtayın verdiği iki kez bozma kararı sonrası ise 2019'da zamanaşımı nedeniyle dava düştü. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmaya izin verilmedi.

Bu şekilde 15 yılı aşkın süren yargılama sürecinin ardından kazada hayatını kaybedenlerden bir kişinin yakınları, yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutu yönünden ihlal edildiğine, başvuruculara 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme ayrıca, karar örneklerinin bilgi amaçlı yargılamayı yapan yerel mahkeme ve Adalet Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.

KARARIN GEREKÇESİ

AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi somut başvuruya konu tren kazasında yetkili makamların demir yolu taşımacılığı gibi tehlikeli bir faaliyet nedeniyle yaşam ve fiziksel bütünlüğe karşı oluşan riskleri bertaraf etmek için kendilerine düşen pozitif yükümlülük kapsamında gerekli ve yeterli önlemleri aldıklarının söylenemeyeceği kanaatine varmıştır. Açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir."

AYM, yaşam hakkının usul boyutunun da ihlal edildiğine karar verdi.

“BEN Mİ KULLANDIM”

Pamukova kazası gerçekleştiğinde döneminin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 38 kişinin öldüğü Pamukova'daki tren kazasının ardından, istifa etmesi gerektiği yolundaki eleştirilere "Ben çok rahatım. O direksiyonu ben kullanmıyorum ki kardeşim..." diyerek cevap vermişti.

"Ben çok rahatım canım, bir şey yok. Kazanın hızlandırılmış tren uygulamasıyla hiçbir alakası yok. Kazanın dar yarıçaplı kurpta aşırı hızdan olduğu açık ve nettir. Niye adam 80'le gitmesi lazım gelirken 130'la gittin arkadaş diye sormuyorsunuz? O direksiyonu ben kullanmıyorum ki kardeşim..."Yıldırım, 38 kişinin öldüğü Pamukova'daki tren kazasının ardından, istifa etmesi gerektiği yolundaki eleştiri ve talepleri "Zorlama yorum" olarak niteleyerek, vicdanen rahat olduğunu söyledi. Yıldırım, 38 kişinin öldüğü tren kazasında sorumluluğunun ne olduğu sorusuna ise "O direksiyonu ben kullanmıyorum ki kardeşim. Adama standartları vermişiz, her şeyi vermişiz. Yapmıyorsa ne yapacaksınız?" yanıtını verirken "Bu seferlerle ilgili olarak 600 kişinin imzası var" diyerek sorumluluğu makinistle, kurum çalışanlarına yıkmıştı.

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N.D
6.10.2022 14:25
Ah Binali ah ! Bu kazada ölenlerin vebali senin boynunda.Bu dünyada hep yırtıyorsunuz ama öbür dünyada nasıl yırtarsın bilmem.  
 
Yıldırım Demircioğlu
6.10.2022 14:01
Erk sahibi olan, aynı zamanda sorumluluk sahibidir. O zaman, o makama oturmayacaksın. Oturuyor isen hakkını veya hesabını vereceksin.  
 
mmt
6.10.2022 14:00
o zamanın bakanı kapasitesine göre cevap vermiş fazla görmeyin.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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