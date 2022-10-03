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Yargıtay'dan bavulu kaybolanlar için emsal karar

Havayolu şirketleri taşıdıkları bavulu kaybetmeleri hâlinde sadece yolcunun uğradığı maddi zararı değil, manevi zararı da karşılamak zorunda kalacak. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 09:12
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Yargıtay'dan bavulu kaybolanlar için emsal karar

Yargıtay'dan bavulu kaybolanlar için emsal karar
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Turla Ankara’dan aktarma ile önce İstanbul’a oradan da Mısır’a giden yolcunun bagajı yanlışlıkla Moskova uçağına konuldu. Havayolu şirketi, yolcuya, bagajlarının seyahate gideceği yerde kendisine ulaştırılacağını belirtti ancak Mısır’a giden yolcuya bagajları bir türlü teslim edilemedi. Seyahati boyunca bavullarına ulaşmaya çalışan yolcu, Türkiye’de döndükten sonra bavulunun kilidinin kırıldığını ve eşyalarının karıştırıldığını tespit etti.

Seyahati boyunca sürekli kullandığı ilaçlarından da mahrum kalan yolcu, yolculuk boyunca bavuluna ulaşmak için yaptığı aramalar nedeniyle sürekli masraf yaptığını, giysi almak durumunda kaldığını, tatilinin stres altında ve moral bozukluğu içerisinde geçirdiğini belirterek maddi ve manevi zararının karşılanması için dava açtı.

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacının manevi tazminat talebini kabul edince karara itiraz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, manevi tazminata hükmeden kararı bozdu. Yerel Mahkeme kararında direnince dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi.

Türkiye gazetesinin haberine göre,kurul, yerel mahkemenin direnme kararını yerinde bularak, 11. Hukuk Dairesi’nin kararını bozdu ve havayolu şirketinin manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davacının huzur içinde tatil yapmaktan çok bagajına ulaşabilme çabasıyla ve giderek artan stres içinde seyahatini tamamladığı belirtilen kararda, bagajın Türkiye’ye döndükten çok sonra teslim edilmesinin ve valizin kilit sisteminin kırılarak eşyaların karıştırılmasının davacının kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğu belirtildi.

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