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Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak

Hakkari Üniversitesi bünyesine Öğretim Üyesi olmak üzere 13 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 19 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:36
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Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. '' denildi.
İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

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