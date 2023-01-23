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Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alımı yapıyor

Hakkari Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli model alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:44
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Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alımı yapıyor

Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alımı yapıyor
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası hükmü ile Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 8. maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü bünyesinde 2023 yılı Eğitim-Öğretim döneminde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak; 1 (bir) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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