Ankara’da trafik kazası. Ölü ve yaralılar var

Kaza, Akyurt - Balıkhisar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 kişinin de yaralı olduğu tespit edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı.