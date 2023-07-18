Hakkari'de buzulların çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazesi memleketlerine gönderildi

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesi altında kalan öğretmen Mehmet Aydın ve Hakime Koç'u cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

KAYNAK: İHA
Hakkari'de buzulların çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazesi memleketlerine gönderildi


Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında bilgi işlem memuru olarak çalışan Hakime Koç'un cenazeleri yapılan otopsinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Mehmet Aydın'ın cenazesi Cizre'ye Hakime Koç'un cenazesi Kütahya'ya gönderildi. Aydın ve Koç'un cenazeleri Hakkari Belediyesi Cenaze aracı ile memleketlerine gönderildi.

Cizre'den gelen Mehmet Aydın ile Kütahya'dan gelen Hakime Koç'un aileleri kendileri ile yakından ilgilenen tüm Hakkarililere teşekkür ettiler.

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