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Hakkari'de 450 paket sigara ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekipleri tarafından 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 12:04
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Hakkari'de kaçak sigara operasyonu: 450 paket ele geçirildi

Hakkari'de 450 paket sigara ele geçirildi
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Hakkari’de jandarma ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde 450 paket değişik markalarda sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “15 Kasım 2022 günü Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, 450 paket değişik markalarda sigara ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.


(Kaynak: İHA)

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