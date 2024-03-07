Hakkari'de kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için bölgede çalışma yürütüyor.

Hakkari'deki kar ve tipi nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarına başladı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaşırken, tipi de etkili oldu. En yoğun tipinin yaşandığı Yüksekova-Şemdinli karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.