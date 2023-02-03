Kar yağışı sebebiyle 287 yerleşim yerine ulaşım yok

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kent merkezine bağlı 21 köy, 75 mezra; Çukurca'da 4 köy, 7 mezra; Derecik'te 3 köy, 11 mezra; Şemdinli'de 18 köy, 69 mezra; Yüksekova'da ise 20 köy, 59 mezra olmak üzere 287 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

(Kaynak: DHA)