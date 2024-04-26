Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'de Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki İbrahim Keskin, dün öğleden sonra saat 16:00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.