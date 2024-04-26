Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ailesi ve yakınları tarafından aranan Keskin'in köprüden dereye düştüğü ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Keskin'in cansız bedeni, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Biçer Mahallesi'ndeki Erisa Köprüsü yakınlarında bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Keskin'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Keskin'in ölüm sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.