Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: DHA
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hakkari'de Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki İbrahim Keskin, dün öğleden sonra saat 16:00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

Ailesi ve yakınları tarafından aranan Keskin'in köprüden dereye düştüğü ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Keskin'in cansız bedeni, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Biçer Mahallesi'ndeki Erisa Köprüsü yakınlarında bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Keskin'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Keskin'in ölüm sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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