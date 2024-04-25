Hakkari'de köylülerden maden karşı nöbet eylemi

Kaynak: ANKA
Hakkari'de köylülerden maden karşı nöbet eylemi
Hakkari’nin Kavaklı köyünde 2007’den beri devam eden maden faaliyetlerine karşı köylüler nöbet başlattı. Kavaklı Köyü sakinleri gelecek nesiller için maden çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Hakkari'de köylülerden maden nöbeti. Hakkari'nin Kavaklı köyünde yıllardır devam eden maden faaliyetlerine karşı köylüler nöbet başlattı. Gelecek nesillerin haklarının korunması için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını istediklerini belirten Köy sakinlerinden Salih Kurt, çevre felaketine dikkat çekti.

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Bölgede 2017 yılında Karakaya ve Sedex Resources adlı şirketlerin çinko ve kurşun madeni kazısını durdurmak için köylüler nöbet başlattı. Maden şirketi yetkilileri ile görüşen köy sakinlerinin talepleri kabul görmedi. Bunun üzerine köylüler maden nöbetine başladı. Bölgeye jandarma ekipleri geldi. Köylülerle görüştü. Köy sakinleri maden nöbetine devam edeceklerini özellikle ifade etti.

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"MADEN ÇALIŞMALARI DERHAL DURDURULMALI"

Köy sakinlerinden Salih Karakurt yaptığı açıklamada taleplerini sıraladı. İşte o talepler sırasıyla şöyle:

*Hakkari Kavaklı Köyü mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyeti derhal durdurulsun.

*Maden ocağının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin

*Köylülerin yaşam alanları eski hale getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribat ortadan kaldırsın.

*Bölgede yeniden ağaçlandırma yapılsın

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