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Hakkari'de okullara 'sağanak' tatili

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesini şiddetli yağış hayatı felç etti

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 18:41
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Hakkari'de okullara 'sağanak' tatili

Hakkari'de okullara 'sağanak' tatili
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Yağışlar nedeniyle, ilçe genelindeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler bugün tatil edildi.

Hakkari merkezi ve ilçelerindeki yağmur nedeniyle, bazı bölgelerde heyelan ve sel meydana geldi.

Derecik-Şemdinli kara yolu heyelan nedeniyle kapandı, ancak bugün tekrar ulaşıma açıldı.

Yeşilova Köyü'ndeki yol ise heyelan sebebiyle hala kapalı.

Özel İdare ve Derecik Belediyesi ekipleri, yolu açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

Yolgedik Köyü'nde ise sağanak yağış nedeniyle arı kovanları büyük zarar gördü.

İlçe Kaymakamı Abdulkadir Işık'tan bilgi alan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

İlçe genelindeki ilk, ortaokul ve liseler yarın bir gün süreyle (14 Nisan'da) tatil edildi.

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