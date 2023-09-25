Hakkari'de PKK'ya ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği, Şemdinli kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK'ya ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıkladı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde; 20 Eylül 2023 günü Çarşamba günü Şemdinli ilçesi Aktütün köyü kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon çerçevesinde 1 adet Doçka silahı, 1 adet Kanas, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet 81 mm havan mühimmatı 27 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 9 adet RPG-7 anti personel mühimmatı 525 adet Doçka mühimmatı, 29 adet RPG-7 sevk fişeği, 719 adet 7.62 mm Kalaşnikof mühimmatı, 432 adet 7.62 mm Bixi mühimmatı, 58 adet Savunma tipi el bombası, 1 adet taaruz tipi el bombası, 174 adet mekanik fünye, 38 adet El bombası fünyesi, 61 adet elektrikli fünye, 4 adet 81 mm havan mühimmatı başlığı, 15 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet Kanas şarjörü, 10 adet 50'lik boş Doçka mayonu, 2 adet Bixi mayonu, 1 adet Çatal ayak, 122 metre elektrik kablosu, 2 adet OG-7V mühimmatı, 132 adet Kibrit başı eczası, 4 adet piknik tüpü, 14 adet 12 kg mutfak tüpü, 2 adet elektronik devre kartı, 1 adet jenaratör, muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Ele geçirilen mühimmat olay yerinde imha edildi.