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Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü araçtaki iki kişi yaralandı. Karayolu trafiğe çift yönlü kapatılırken devam eden kaya düşmeleri nedeniyle yetkililer sürücüleri sabaha kadar yolculuk yapmamaları konusunda uyardı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 23:45
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Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü

Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
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(AA) - Hakkari-Van kara yolunda yolunda dağdan kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü araçtaki iki kişi yaralandı.

Kent girişindeki Sere Sola mevkisinde, dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları seyir halindeki 72 AAC 585 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolda önlem alan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, düşen kaya parçalarını iş makineleriyle temizledi.

Zaman zaman toprak ve kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda, araçların geçişleri polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların yakını Yusuf Güzel, gazetecilere, araçtakilerin köyden peynir topladıktan sonra kente döndüğünü söyledi.

Bu sırada söz konusu noktada dağdan kopan taşların aracın üzerine düştüğünü belirten Güzel, "Araçta ağabeyim ve amcamın oğlu vardı. Durumları çok şükür iyi. Yola büyük kaya parçaları düşmüş. Geçmiş olsun" dedi.

 

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