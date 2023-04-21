Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 10 bin ampul sentetik ecza ele geçirildi.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 20 Nisan 2023 günü Yüksekova ilçemizde bir iş yeri aramasında 2 bin adet kutu içerisinde toplamda 10 bin ampul sentetik ecza ilacı ele geçirilmiş olup 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır” denildi.

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