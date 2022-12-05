Hakkari'de yeğenini ve eşini öldüren adam aynı silahla intihar etti

DHA'nın haberine göre, Esentepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Seyfettin Ç, tabancayla geldiği odunluk önünde, evli olduğu Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye ateş etti.

Seyfettin Ç, aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği Seyfettin ve Evin Ç, kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.