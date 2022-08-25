Hakkında soruşturma başlatılmıştı. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan ilk açıklama geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5. düzenlenen kitap fuarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti.

ELEŞTİRİ SORUŞTURMA NEDENİ OLDU

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

"SÜLEYMAN SOYLU YARGILANACAK" DEMİŞTİ

Cumhuriyet'e konuşan Ali Mahir Başarır, açılan soruşturmayla ilgili "Hiçbirmiz korkmayacağız. Herkese gözdağı veriliyor. İnanmadığım bir yargıya savunma yapmam efendim. Yargılanacaklar hakaretse bu kelimeyi binlerce kez ediyorum. Susturmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Birçok yolsuzluğu, hukuksuzluğu ortaya çıkarttıklarını ve olayların üzerine daha çok gideceklerini belirten Başarır, söylediği sözlerin sonuna kadar arkasında olduğunu açıkladı.

"BU SORUŞTURMAYI AÇMAK BU TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE BİR HAKARETTİR"

Yargılanmaktan korkanların bu sözleri hakaret olarak algıladıklarını söyleyen Başarır, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Böyle bir soruşturmayı açmak bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bir hakarettir. Süleyman Soylu çok özel yargılanacak, hesap vermeli."