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Üç CHP'liye resen soruşturma

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kitap fuarındaki konuşmalarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında soruşturma başlatıldı

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:50
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 18:05
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Üç CHP'liye resen soruşturma

Üç CHP'liye resen soruşturma
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5. düzenlenen kitap fuarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti. 

ELEŞTİRİ SORUŞTURMA NEDENİ OLDU

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

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Arif Kılıç
25.08.2022 18:34
Adamın biri 7/24 Halka hakaret ediyor, Savcılar görmüyor.  
 
Abbas
25.08.2022 18:06
Dokunan yanar bilmiyormusunuz ?????  
 
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