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Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti

Piyasada haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi, Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle tarım ve gıda ürünlerinde ödeme süreleri yeniden belirleniyor. Perakende ticarete ilişkin idari para cezaları artırılıyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:23
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Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti

Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
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Perakende Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan teklifle üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmeler arasındaki haksız rekabetin çerçevesi yeniden çiziliyor.

Perakende ticarette "haksız ticari uygulama" kavramı tanımlanacak. Kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa maliyeti yansıtmak, herhangi bir kişiden mal almaya zorlamak, sözleşme dışı prim ve bedel talep etmek "haksız ticari uygulama" olarak düzenlenecek.

PİYASADA HAKSIZ REKABET ENGELLENECEK

Teklifle ödeme süreleri, işletmelerin büyüklüğüne göre belirlenecek.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulacak tarım ve gıda ürünleri için küçük işletmelere 30 gün içinde ödeme yapılacak. Zamanında yapılmayan ödemeler için idari para cezaları uygulanacak.

TOPTANCI HALLERİNDEKİ KİRALAMALARA DÜZENLEME

Toptancı hallerindeki kiralama hakkı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak.

Ayrıca lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi de 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

AVM'LERDE ORTAK GİDERLER YENİDEN BELİRLENECEK

Alışveriş merkezlerinin ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su, doğal gaz, güvenlik ve temizlik harcamaları ortak gider sayılacak.

İşletmelerden yalnızca bu giderler için katılım payı tahsil edilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık harcamalarından ise bedel talep edilemeyecek.

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