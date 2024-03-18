Halayet köyde defineci talanı. 400 yıllık köy bakın ne hale geldi

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta olup, 400 yıllık tarihi ile bilinen Emirhan köyü, yol, bulunduğu konum ve kış şartları nedeniyle 1980'den sonra terk edilmeye başlandı.

40 haneden ve taş yapılardan oluşan köy, farklı bir bölgeye taşındı. Köy aradan geçen 44 yılın ardından tamamen harabeye dönüştü.

Köyün tarihi olması nedeniyle altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünen defineciler ise evlerin çevrelerinde, arazilerde ve köyün mezarlığında kaçak kazı yapıyor.

"GÜZELLİKLERİ MAHVEDİYORLAR"

Emirhan köyü muhtarı Yasin Arslan, "Burada birleşik bir düzen vardı. Parseller birbirine yakın ve eşitti. Buranın doğal güzellikleri var. Emirhan Kayalıkları da buradadır. Burayı çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

Burası, 40 hanelik bir köydü. Gurbettekilerin de ilk uğradıkları yer, burasıdır. Yol ve kış şartları nedeniyle köyümüz, 1980 yılında terk edilerek farklı bir noktaya taşındı. Köyümüzün yaklaşık 400 yıllık bir tarihi var. En büyük sorunlarımızdan birisi de defineciler. Emirhan, denildiğinde akla ilk gelen şey define.

Geleceğin güzelliklerini mahvediyorlar, bu konudan çok şikayetçiyiz. Buraları gelip, kazıyorlar. Burada bir de yaban keçileri var. Kaçak avcılar da gelip, onları avlıyor. Bu konulardan çok rahatsızız" dedi.