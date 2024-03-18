Halayet köyde defineci talanı. 400 yıllık köy bakın ne hale geldi

Kaynak: DHA
Halayet köyde defineci talanı. 400 yıllık köy bakın ne hale geldi
Sivas'ta, 44 yıl önce terk edilen 400 yıllık Emirhan Köyü definecilerin talanına uğradı. Hayalet köyün son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta olup, 400 yıllık tarihi ile bilinen Emirhan köyü, yol, bulunduğu konum ve kış şartları nedeniyle 1980'den sonra terk edilmeye başlandı.

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag2.jpg

40 haneden ve taş yapılardan oluşan köy, farklı bir bölgeye taşındı. Köy aradan geçen 44 yılın ardından tamamen harabeye dönüştü.

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag1.jpg

Köyün tarihi olması nedeniyle altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünen defineciler ise evlerin çevrelerinde, arazilerde ve köyün mezarlığında kaçak kazı yapıyor.

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag3.jpg

"GÜZELLİKLERİ MAHVEDİYORLAR"

Emirhan köyü muhtarı Yasin Arslan, "Burada birleşik bir düzen vardı. Parseller birbirine yakın ve eşitti. Buranın doğal güzellikleri var. Emirhan Kayalıkları da buradadır. Burayı çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag5.jpg

Burası, 40 hanelik bir köydü. Gurbettekilerin de ilk uğradıkları yer, burasıdır. Yol ve kış şartları nedeniyle köyümüz, 1980 yılında terk edilerek farklı bir noktaya taşındı. Köyümüzün yaklaşık 400 yıllık bir tarihi var. En büyük sorunlarımızdan birisi de defineciler. Emirhan, denildiğinde akla ilk gelen şey define.

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag6.jpg

Geleceğin güzelliklerini mahvediyorlar, bu konudan çok şikayetçiyiz. Buraları gelip, kazıyorlar. Burada bir de yaban keçileri var. Kaçak avcılar da gelip, onları avlıyor. Bu konulardan çok rahatsızız" dedi.

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag7-001.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag8-001.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag9.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag10.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag11.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag12.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag14-001.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag18.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag18-001.jpg

defineciler-44-yil-once-terk-edilen-tar-yenicag189.jpg

İlgili Haberler
Definecilere jandarma baskını
Definecilere jandarma baskını
Definecilerin hedefi oldu. Belediye başkanı isyan etti: Kayayı mı söküp götüreceksiniz?
Kars'ta defineciler tarihi yapıyı tarumar etti
Kars'ta defineciler tarihi yapıyı tarumar etti
Definecileri polis bastı
Definecileri polis bastı
Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı?
Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı?
Tarihi kilisede defineci avı
Tarihi kilisede defineci avı
Son Haberler
MSB: FETÖ mensubu 3 şahıs sınırda yakalandı Gündem
MSB: FETÖ mensubu 3 şahıs sınırda yakalandı
Bodrum'da 92 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Bodrum'da 92 düzensiz göçmen yakalandı
Özlem Gürses'den olay yaratacak açıklama: O dosyada Bülent Cihantimur'un ismi var Gündem
Özlem Gürses'den olay yaratacak açıklama: O dosyada Bülent Cihantimur'un ismi var
İslam Memiş çarşamba günü altında olacakları açıkladı Ekonomi
İslam Memiş çarşamba günü altında olacakları açıkladı
Gazze 'en büyük açık hava mezarlığına' dönüştü Dünya
Gazze 'en büyük açık hava mezarlığına' dönüştü
İstanbul Sabiha Gökçen'den Kahire Sphinx'e uçuşlar başladı Ekonomi
İstanbul Sabiha Gökçen'den Kahire Sphinx'e uçuşlar başladı